18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da bilim fuarı ikinci kez kapılarını açtı

18 Nisan 2017 Salı, 20:14
Şanlıurfa'da bilim fuarı ikinci kez kapılarını açtı
Şanlıurfa'da bilim fuarı ikinci kez kapılarını açtı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarının açılışını gerçekleştirdi.
Rabia Meydanında düzenlenen açılışa Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Harran Kaymakamı Temel Ayça, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Akif Kırıkçı ve öğrenciler ile öğretmenler katıldı.
Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İl Halk Eğitim Merkezi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait kadın kültür merkezinin katılımıyla çok sayıda stant kurularak açılan fuarda, yıl içerisinde bu birimlerde öğretmen ve öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi.
Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Tuna, "Bilim dünyasında Türkiye'yi çok ileri noktaya götürmek ve gelecek hedeflere ulaşmak için mutlaka insan yetiştirmemiz, bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Öğrendiklerimizi teknolojiye dönüştürmemiz ve hem ülkemizin ihtiyacını görüp hem de bütün dünyaya ihraç etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da mesleki ve teknik eğitimdir. Bunu mutlaka çok ileri standartlara kavuşturmalıyız. Bugün birçok iş kolunda, sektörde nitelikli eleman bulamadığı için üretimini arttıramayan işyerleri var. Çocuklarımıza mutlaka bunu vermemiz gerekiyor, bunda öğretmenlere de büyük görev düşüyor. Üniversite okumak mutlaka önemli ama her şey değil. Üniversiteyi nasıl olsa okursunuz hiç olmazsa liseyi bitirdiğinizde bir meslek, bir beceri varsa bununla eğer hayatı kurma şansı ortaya çıkıyorsa bu önemli bir avantaj. Bugün gelişmiş ülkeler bunu böyle yapıyor. Bu nedenle liselerde verilen eğitimlere de önem vererek, kendi işlerini kurabilecek seviyeye getirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 2. Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı, kesilen kurdeleyle ziyarete açıldı. Vali Tuna ve beraberindekiler fuarda yer alan stantları gezerek, öğrenci ve kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.
(BB-SD-Y)

18.04.2017 20:22:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oluyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLUYOR

Şanlıurfaspor'un borcu 30 milyon lira
YEREL

ŞANLIURFASPOR'UN BORCU 30 MİLYON LİRA
Şanlıurfa'nın yöresel yemekler sergilendi
YEREL

ŞANLIURFA'NIN YÖRESEL YEMEKLER SERGİLENDİ
Şanlıurfa'da yöresel lezzet şöleni
YEREL

ŞANLIURFA'DA YÖRESEL LEZZET ŞÖLENİ

Harran üniversitesinde 4. bilişim günleri başladı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE 4. BİLİŞİM GÜNLERİ BAŞLADI
Demirkol, Ak parti Haliliye teşkilatına teşekkür etti
YEREL

DEMİRKOL, AK PARTİ HALİLİYE TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR ETTİ
Şanlıurfa'da 1. Uluslararası Hemşirelik Kongresi düzenlenecek
YEREL

ŞANLIURFA'DA 1. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ DÜZENLENECEK
GAP-YENEVden Tarım Danışmanlarına Yenilenebilir enerji eğitimi
YEREL

GAP-YENEVDEN TARIM DANIŞMANLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİMİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
HRÜ Öğrencilerinden Kitap Okuma etkinliği
YEREL

HRÜ ÖĞRENCİLERİNDEN KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ
TED Sanat gecesinin geliri köy çocuklarına harcandı
YEREL

TED SANAT GECESİNİN GELİRİ KÖY ÇOCUKLARINA HARCANDI
Akçakale eveti kutluyor
YEREL

AKÇAKALE EVETİ KUTLUYOR
&quot;Denizlispor ile kritik bir maça çıkacağız&quot;
YEREL

"DENİZLİSPOR İLE KRİTİK BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"
AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Biter:
YEREL

AK PARTİ HARRAN İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI BİTER:
Çiftçiler adına ziraat odasına teşekkür ziyareti
YEREL

ÇİFTÇİLER ADINA ZİRAAT ODASINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Suriye sınırında referandum sevinci
YEREL

SURİYE SINIRINDA REFERANDUM SEVİNCİ
Akçakale'de yüzde 95.22 sevinci
YEREL

AKÇAKALE'DE YÜZDE 95.22 SEVİNCİ
Harran'da &quot;evet&quot; tercihi sevinci
YEREL

HARRAN'DA "EVET" TERCİHİ SEVİNCİ
Şanlıurfa'da toplu taşımada yeni uygulama
YEREL

ŞANLIURFA'DA TOPLU TAŞIMADA YENİ UYGULAMA
Piazza'dan genç sanatçılara destek
YEREL

PİAZZA'DAN GENÇ SANATÇILARA DESTEK
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol açıklaması
YEREL

HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ DEMİRKOL AÇIKLAMASI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin ev halleri
ŞİPŞAK

"ANNE EVLAT AŞKI"

 1
  • 2 "Doğum yapmadan 5 dakika önce..."
  • 3 Öldükten sonraki 10 dakika görüntülendi!
  • 4 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!