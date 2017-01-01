18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

18 Nisan 2017 Salı, 20:48
Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı
Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Emre Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Taşköprü istikametinden Hanönü istikametine gitmekte olan Hamit Karakoç idarisindeki 78 AD 542 plakalı otomobil yolun yağışlı ve kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Hamit Karakoç yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Karakoç tedavi altına alındı.
(EY-GY-Y)

18.04.2017 20:56:15 TSI
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