YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turizm Haftası etkinlikleri Kuşadası'nda törenle başladı

Turizm Haftası etkinlikleri Kuşadası'nda törenle başladı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Bu sene 41'incisi kutlanan Turizm Haftası Kuşadası'nda renkli görüntüler eşliğinde başladı.

Kuşadası Kaymakamlığı ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Turizm Haftası nedeniyle ilk olarak Atatürk Meydanı'nda açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış törenine Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Aydın il Kültür Turizm Müdür Vekili Nusret Debre, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Osman Eralp Çolakoğlu ile birlikte davetliler katıldı. Törende konuşan ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Çolakoğlu, turizm sektöründe yaşanan krizin turizmcileri karamsarlığa sürüklediğini belirterek bugüne kadar turizme yapılan yatırımların ülkenin geleceğine ışık tutacağının altını çizdi.

Çolakoğlu'nun ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı ise turizmin Kuşadası için önemine değinerek "Ülkemizin her ay ve her yıl açıklanan ödemeler dengesi açığını kapatan en önemli etkenlerden bir tanesi turizmden sağlanan gelirdir. Döviz girdisinin ekonomik gelir yaratmasını sağlayan turizm ayrıca emek ve hizmet yoğun bir sektör olduğu için istihdama da çok ciddi katkılarda bulunuyor. Bu nedenle turizme verilen değeri artırmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Gelirinin yüzde seksenini turizmden sağlayan Kuşadası'nı eski günlerine döndürmek en büyük amacımızdır. Tüm ülkemizin Turizm Haftası kutlu olsun" dedi. Kuşadası Kaymakamı Aksoy ise konuşmasında Kuşadası turizmini canlandırmak için ilgili tüm kurumlarla çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Özellikle gelişmiş ve turizmin güçlü olduğu toplumlarda turizmin bir sezonu yoktur. Turizm 12 ay boyunca açık bir faaliyet alanıdır. Ama ülkemizde yazlık ve deniz turizmi biraz daha öne çıktığı için biz baharın başlamasıyla birlikte bir Turizm Haftası uygulaması yapmaktayız. Buradaki amacımız turizmin önemine vurgu yapmak, sorunlarını dile getirmek ve yapılacak olanları bir kez daha gözden geçirmektir" dedi. Tören, konuşmaların ardından "Kuşadası Turizmi" başlıklı şiir, kompozisyon ile resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve çeşitli halk oyunu toplulukları tarafından sergilenen danslarla sona erdi.

Turizm Haftası etkinlikleri Charisma Otel'de Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği öncülüğünde düzenlenen Kuşadası Live Projesi tanıtım toplantısıyla devam etti. Toplantıda konuşan KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden, turizmde sosyal medyanın önemine dikkat çekerek "Sosyal medya, sosyal platform ve web sayfası turizm sektörünün olmazsa olmazıdır. Çünkü insanlar çoğunlukla rezervasyonlarını bu mecrayı kullanarak yapıyorlar. Dolayısıyla bizim de bu mecrayı en etkili şekilde kullanmamız gerekiyor. Bizim en büyük amacımız Kuşadası'nı en iyi şekilde tanıtmaktır" dedi.

Bu arada, Turizm Haftası Kuşadası'nda çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek. Bu etkinlikler kapsamında 22 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de Kısmet Otel kavşağından hareket edecek Turizm Şenliği Kortejinin renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

(ZH-MB-Y)



19.04.2017 08:14:21 TSI

NNNN

