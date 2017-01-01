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Nazilli'de 'Mutlu Ol, Sağlıklı Yaşlan' paneli

19 Nisan 2017 Çarşamba, 08:07
Nazilli'de 'Mutlu Ol, Sağlıklı Yaşlan' paneli
Nazilli'de 'Mutlu Ol, Sağlıklı Yaşlan' paneli

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından 'Mutlu Ol, Sağlıklı Yaşlan' adlı panel düzenledi.

Huzurevinde kalanlarla mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin de izlediği panele katılan konuşmacılar soruları da yanıtladı.
Nazilli'de ilkleri yapmaya devam ettiklerini ifade eden ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.Çağrı Köroğlu, "Yüksekokul olarak sağlıklı ve aktif yaşlanmayı vurgulamayı amaçladığımız panelimizde yaşlanma sürecinde sağlıklı bireylerin arttırılmasını hedefledik" dedi.

Panele konuşmacı olarak katılan ADÜ Tıp Fakültesinden Prof.Dr. Samet Kafkas 'kadın ve sağlıklı yaşamak', Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç.Dr. Serdal Öğüt, 'Sağlıklı beslenme', Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Yrd.Doç.Dr. Musa İkizoğlu, 'sağlığın sosyal alandaki değeri ve önemi' ve KETEM' de görevli Öznur Akdağ da kanserle mücadele ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Sunumlar esnasında konuşmacılar kendilerine yöneltilen soruları da yanıtladı.

'İlçeye değer katmaya devam ediyoruz'
Nazilli halkının yanı sıra Horsunlu Huzurevi sakinleri ve İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin de izlediği 'Mutlu ol, sağlıklı yaşlan' adlı panel Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Nazilli'ye değer katmaya ve ilkleri yapmaya devam ettiklerini ifade eden ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.Çağrı Köroğlu, "Yüksekokul olarak sağlıklı ve aktif yaşlanmayı vurgulamayı amaçladığımız panelimizde yaşlanma sürecinde sağlıklı bireylerin arttırılmasını hedefledik. Yüksekokulumuzun Sağlık Haftası kapsamında düzenlemiş olduğu 'Mutlu Ol, Sağlıklı Yaşlan' adlı panelle hayattaki en büyük korkularımızdan birisi olan 'yaşlandığım zaman yakınlarıma vereceğim eziyeti hissetme duygusu'dur. Yüksekokul olarak sağlıklı ve aktif yaşlanmayı vurgulamayı amaçladığımız panelimiz yaşlanma sürecinde sağlıklı bireylerin arttırılmasını hedeflemektedir. Temel hedefimiz yaşlılığa ve engelliliğe farkındalığı arttırmaktır" dedi.
Panel sonunda Yüksekokul tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.
(AS-MB-Y)

19.04.2017 08:15:39 TSI
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