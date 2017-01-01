19 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Kırşehir'de Bal ligi mücadelesini Kırşehirspor kazandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 08:53
Kırşehir'de Bal ligi mücadelesini Kırşehirspor kazandı
Kırşehir'de Bal ligi mücadelesini Kırşehirspor kazandı

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - 2017-2018 Futbol Sezonu'nda Kırşehir'i Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) temsil edecek olan takımı belirleyen Kırşehirspor-Evranspor maçında gülen taraf Kırşehirspor oldu.
Ahi Stadı'nda oynanan karşılaşmada 4-1'lik skor üstünlüğü sağlayan Kırşehirspor, son dakikalarda penaltı gollerine engel olamayınca, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
Ahi Stadında oynanan baraj maçını Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, Kırşehirspor Başkanı Leven Akçakoca, Kırşehirspor Başkan Vekili H. Yahya Saylam, Evranspor Başkanı Alpaslan Demirbaş, ve az sayıda taraftar izledi.
Stat: Ahi
Hakemler: Uğurcan Gökler xx (Kırıkkale), Vedat Hoşnam xx (Ankara Bölgesi), Caner Kurt xx (Ankara Bölgesi)
Kırşehirspor: Serdar Gürsoy xx, Yunus Emre Can xx, Hüseyin Onur Gedikkaya xx, Yiğit Alan xx, Burak Torun xx (Dk.72 Necat Kalabay x), Amınnu Mohammed İbrahim xx, Süleyman Moroğlu xx, Serhat Velioğlu x (Dk.82 Muhammet Furkan Uçar xx), Mehmet Uzun xx, Ahmet Batuhan Akyıldız xx, Serdar Özmen xx (DK.46 Furkan Çırakoğlu xx)
Teknik Direktör: Salih Eken
Evranspor: Olcay Kurşun x, Ozan Efe xx, Altan Yıldız xx, Süleyman Güçlü xx(Dk.47 Hüseyin Güneş xx), Hacı Koray Korkmaz xx, Semi.h Çiftçi xx (Dk.81 Orhan Akkaya xx), Vakkas Yiğit xx, Murat Arslan xx, Ahmet Çağrı Sanı xx, Veli Satı xx, Gürkan Alkan xx (Dk.84-Seyithan Akdoğan xx)
Teknik Sorumlu: Özkan Atik
(EÖ-AÖ-Y)

19.04.2017 09:01:46 TSI
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