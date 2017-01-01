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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:02
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Mut, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Nisan Cuma günü, Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 144.Cadde ve 145.Cadde ile 58107 Sokağa 09:00-15:00 saatleri arasında, Anadolu Mahallesi Bahçeler 1 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Yayla Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Mut ilçesi Kadıköy Mahallesi ve Hacı İlyaslı Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Göksu Mahallesi Çilek Sokak, Kardelen Sokak ve Menekşe Sokak ile Alparslan Türkeş Bulvarına 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Tarsus ilçesi Kumdere Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Ballıca Mahallesinde 10:30-18:30 saatleri arasında, Bağlar Mahallesi 451 Sokakta 10:00-12:00 saatleri arasında, Kavaklı Mahallesi Doktor Devlet Bahçeli Bulvarında 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 101129, 101131, 101135 ve 101144 sokaklar ile 216 Cadde 09:00-15:00 saatleri arasında, Ayvagediği Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında, Çopurlu Mahallesi 08:30-16:30 saatleri arasında, Ayvagediği Mahallesi 13:30-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
(ELF-Y)

19.04.2017 09:10:20 TSI
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