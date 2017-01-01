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Çocuklarda orta kulak enfeksiyonları gelişim geriliği nedeni

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:08
Çocuklarda orta kulak enfeksiyonları gelişim geriliği nedeni
Çocuklarda orta kulak enfeksiyonları gelişim geriliği nedeni

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op. Dr. Murat Koç, çocuklarda görülen orta kulaktaki enfeksiyonlarının özellikle işitme ve konuşma becerisini etkileyerek öğrenme ve gelişim geriliğine neden olabileceğini söyledi.
Aniden ortaya çıkıp iltihaba neden oluyor
Akut solunum yolu enfeksiyonları (ASYE), insan vücudunda burun ile akciğer arasındaki solunum sistemi organlarında aniden ortaya çıkarak, geçici iltihaba neden olduğunu belirten Op. Dr. Murat Koç, "Bu problem, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları olarak ikiye ayrılmaktadır. Alt solunum yolları olarak kabul edilen gırtlağın altındaki bölgede; krupsendromları, akut bronşiyolit, akut bronşit ve zatürreye bağlı enfeksiyonlar görülmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına (ÜSYE) ise yüzde 80 oranında virüsler neden olmaktadır. Soğuk algınlığı, nezle, bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, bronşit ve zatürreye yol açan olan bu enfeksiyonlar, en çok bağışıklık sistemi düşük olan çocukları etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda okul öncesi dönemdeki her çocuğun yılda 5-8 kez bu enfeksiyonlar nedeniyle doktora götürüldüğü belirlenmiştir" dedi.
Kreş ve okullarda buluşma riski yüksek
Çocukların topluca uzun süre bulunduğu kreş ve okullarda hastalığa neden olan bu virüslerin bulaşma riski yüksek olduğunu söyleyen Op. Dr. Murat Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eylül ve Nisan ayları arasında görülen soğuk algınlığına 200'den fazla virüsün neden olduğu belirlenmiştir. Bu virüsler, üst solunum yoluna genellikle ikincil olarak yerleşirler ve sinüzit, orta kulak iltihabı, lenf bezi iltihabı ve zatürreye neden olabilir. Bu virüslerin neden olduğu hastalığın en önemli belirtileri; yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve öksürüktür. Ağır seyreden hastalık nedeniyle küçük çocuklarda solunum sıkıntısı ortaya çıkabilir. Yüksek ateş bazen 3 gün sürer ve ilk günün ardında burun akıntısı koyu bir hale gelir. 3 günden fazla devam eden ateş ise orta kulak iltihabının habercisi olabilir."
Yüz felci ve menenjite de zemin hazırlıyor
Okul öncesi çocukların yüzde 85'inin bir kez, yüzde 50'sinin ise iki ya da daha fazla orta kulak iltihabı geçirdiği tespit edildiğine dikkat çeken Op. Dr. Murat Koç, "Çocuklarda östaki tüpünün kısa olması nedeniyle burun ve boğaz akıntılarının ve bakterilerin orta kulağa kolayca geçmesi sonucunda ortaya çıkan orta kulak iltihabı, 6-36 aylık arasındaki çocuklarda daha sık görülür. Geniz etinin östaki ağzını kapatması ve sık geçirilen viral enfeksiyonlar orta kulak iltihabına neden olur. Çocuklarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonunun başlamasının ardından ateş ve ani işitme kaybıyla kendini belli eden orta kulak iltihabında, antibiyotik tedavisinin vakit geçirilmeden başlanması gerekir. Çocuklarda tedavi edilmeyen orta kulak iltihabı nedeniyle; yüz felci, menenjit ve beyin apsesi sorunları ortaya çıkabilir" diye konuştu.
Antibiyotik sonuç vermiyorsa cerrahi gerekebilir
Orta kulakta sıvı toplanması yani efüzyonlu otit söz konusu olduğunda ve antibiyotik tedavisinden sonuç alınamazsa cerrahi müdahale yoluna başvurduğunu dile getiren Op. Dr. Murat Koç, "Yapılan operasyonda kulak zarına atılan çizikten sonra takılan ventilasyon tüpü, orta kulağın havalanmasını sağlar. Aynı operasyonda orta kulak iltihabına neden olan geniz eti de alınır. Bu tüpler, 6-9 ay arasında işlevini yerine getirdikten sonra vücut tarafından atılır. Dış kulak yoluna atılan tüp, muayene sırasında doktor tarafından alınır. Vücut tarafından atılmayan tüpler ise lokal anestezi yardımıyla yapılacak işlemle çıkarılır" ifadelerini kullandı.
(SK)

19.04.2017 09:17:37 TSI
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