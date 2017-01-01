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Ayvalık'ta Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Lisesi öğrencilerinden engellilere ziyaret

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:17
Ayvalık'ta Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Lisesi öğrencilerinden engellilere ziyaret
Ayvalık'ta Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Lisesi öğrencilerinden engellilere ziyaret

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Lisesi öğrencileri Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi bünyesindeki engellileri ziyaret etti.
Şehıt Ömer Halis Demir Çok Programlı Lisesi 11-C sınıfı Çocuk Gelişimi Özel Eğitim sınıfı 12 öğrencinin, Öğretmenleri Vahide Güzel ile birlikte BOED'in Altınova'daki iş atölyesinde gerçekleşti.
Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde yürütülen BENGİ Projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette, engellilerin yaptıkları çalışmaları inceleyen öğrenciler, engelli kursiyerle birlikte çalışmalar yaptılar.
BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'in yanı sıra BOED Genel Merkezi yöneticisi Nagehan Eser ve BOED'in Altınova Şube Başkanı Özkan Çini'nin de hazır bulunduğu ziyarette, öğrenciler engelliler neşeli zaman geçirdikleri gözlendi.
Özel eğitime tabi tutulacak engelliler konusunda Genel Başkan Özlemiş'ten brifing alan öğrenciler gerçekleştirdikleri ziyaret sonunda engellilerle hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.
Ziyaret sonrasında muhabirimize açıklamalarda bulunan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, bu tür ziyaretleri önemsediklerini vurgulayarak, "Engelli kursiyerlerimiz için böylesi ziyaretler tam anlamıyla yaşama sevincini aşılıyor." diyerek, Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Lisesi öğrencileriyle öğretmenleri Vahide Güzel'e teşekkür etti.
(SS-EME)

19.04.2017 09:25:07 TSI
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