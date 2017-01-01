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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniyeli sağlıkçılara vali teşekkürü

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:18
Burhaniyeli sağlıkçılara vali teşekkürü
Burhaniyeli sağlıkçılara vali teşekkürü

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı , Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Havran Kaymakamı Ahmet Türköz ve beraberindeki heyet ile birlikte Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Vali Yazıcı, okulda öğrencilerin halk oyunları gösterileri ile karşılandı.
Vali Ersin Yazıcı, okulda, coğrafya öğretmeni Sevilay Üçpınar koordinatörlüğünde hazırlanan, Bengi Projesi kapsamında sergilenen "Yaşayan Bölge,Yaşanacak Türkiye" projesini izledi. Okul Müdürü Mehmet Bicik ve öğretmenlerden bilgi alan Vali Yazıcı, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Projeyi beğendiğini anlatan Vali Yazıcı, BENGİ projesinin eğitimde kaliteyi artıracağını söyledi.
(FT)

19.04.2017 09:26:39 TSI
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