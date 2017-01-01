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Vali Yazıcı "Fırsatın kazası olmaz"



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ağırladı. BENGİ projesi kapsamında; Celal Toraman Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikleri katılan Vali Ersin Yazıcı, öğrencilerle sohbet ederken, fırsatları iyi değerlendirmelerini istedi ve fırsatın kazasının olmadığını anlattı.

Celal Toraman Anadolu Lisesi'nde 12.sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, öğrencilere kendisini tanıttı. 48 yaşında olduğunu ve 4 çocuk babası olduğunu anlatan Vali Ersin Yazıcı, öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Her insanın hayali olması gerektiğini anlatan Vali Ersin Yazıcı," Sizlerinde hayalleriniz vardır.Bu gün 80 yaşındaki bir insanında hayali vardır. Benim hayalimde İstanbul'da bir Üniversite okumaktı. Bunu gerçekleştirdim. Fırsatlara iyi değerlendirin. Fırsatın kazası olmaz. Kaçan fırsat geri gelmez. Bu günlerde en önemli fırsatınız ne olabilir. Sizler 18 yaşında gençlersiniz. Önünüzde Üniversite sınavları var. Bu gün insanların yüzde 70-75'i aldıkları eğitimle ilgili bir işi yapıyor. Onun için gideceğiniz okul hakkında iyi karar verin. Çünkü bu günlerde vereceğiniz kararınız önünüzdeki ömrünüzün 50-60-yıllık bölümünü etkileyecektir. Gençler anne babanızın istediği okulu değil kendi istediğiniz bir okulu tercih edin. Anne babanız istiyor diye tercih yaparsanız, önünüzdeki 50-60 yıllık ömrünüzde mutsuz olursunuz. Hiçbir zaman yalan söylemeyin. Ben hiçbir zaman yalan söyleme özgürlüğü tanımıyorum. Bol bol kitap okuyun. Dostlarınızdan biri kitaplar olsun. Vali amcanızdan anne babanıza selam söyleyin. Bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum,Başarılar diliyorum" dedi. Vali Ersin Yazıcı, öğrencilerle buluşmasının ardından, okulun koridorlarında düzenlenen sergileri gezdi. Vali Yazıcı, sergileri beğenirken emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Ersin Yazıcı'nın okul ziyaretine, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Havran Kaymakamı Ahmet Türköz ve Okulu yaptıran hayırsever Celal Toraman da katıldı.

(FT-EME)



19.04.2017 09:28:40 TSI

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