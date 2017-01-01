19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Yazıcı "Fırsatın kazası olmaz"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:20
Vali Yazıcı "Fırsatın kazası olmaz"
Vali Yazıcı "Fırsatın kazası olmaz"

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ağırladı. BENGİ projesi kapsamında; Celal Toraman Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikleri katılan Vali Ersin Yazıcı, öğrencilerle sohbet ederken, fırsatları iyi değerlendirmelerini istedi ve fırsatın kazasının olmadığını anlattı.
Celal Toraman Anadolu Lisesi'nde 12.sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, öğrencilere kendisini tanıttı. 48 yaşında olduğunu ve 4 çocuk babası olduğunu anlatan Vali Ersin Yazıcı, öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Her insanın hayali olması gerektiğini anlatan Vali Ersin Yazıcı," Sizlerinde hayalleriniz vardır.Bu gün 80 yaşındaki bir insanında hayali vardır. Benim hayalimde İstanbul'da bir Üniversite okumaktı. Bunu gerçekleştirdim. Fırsatlara iyi değerlendirin. Fırsatın kazası olmaz. Kaçan fırsat geri gelmez. Bu günlerde en önemli fırsatınız ne olabilir. Sizler 18 yaşında gençlersiniz. Önünüzde Üniversite sınavları var. Bu gün insanların yüzde 70-75'i aldıkları eğitimle ilgili bir işi yapıyor. Onun için gideceğiniz okul hakkında iyi karar verin. Çünkü bu günlerde vereceğiniz kararınız önünüzdeki ömrünüzün 50-60-yıllık bölümünü etkileyecektir. Gençler anne babanızın istediği okulu değil kendi istediğiniz bir okulu tercih edin. Anne babanız istiyor diye tercih yaparsanız, önünüzdeki 50-60 yıllık ömrünüzde mutsuz olursunuz. Hiçbir zaman yalan söylemeyin. Ben hiçbir zaman yalan söyleme özgürlüğü tanımıyorum. Bol bol kitap okuyun. Dostlarınızdan biri kitaplar olsun. Vali amcanızdan anne babanıza selam söyleyin. Bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum,Başarılar diliyorum" dedi. Vali Ersin Yazıcı, öğrencilerle buluşmasının ardından, okulun koridorlarında düzenlenen sergileri gezdi. Vali Yazıcı, sergileri beğenirken emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Ersin Yazıcı'nın okul ziyaretine, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Havran Kaymakamı Ahmet Türköz ve Okulu yaptıran hayırsever Celal Toraman da katıldı.
(FT-EME)

19.04.2017 09:28:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Burhaniyeli sağlıkçılara vali teşekkürü
YEREL

BURHANİYELİ SAĞLIKÇILARA VALİ TEŞEKKÜRÜ
Ayvalık'ta Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Lisesi öğrencilerinden engellilere ziyaret
YEREL

AYVALIK'TA ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ÇOK PROGRAMLI LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ENGELLİLERE ZİYARET
Burhaniyeli kadın meclis üyesinden özel sporculara övgü
YEREL

BURHANİYELİ KADIN MECLİS ÜYESİNDEN ÖZEL SPORCULARA ÖVGÜ
Altıeylül meydanına kavuşuyor
YEREL

ALTIEYLÜL MEYDANINA KAVUŞUYOR
Şehit Üsteğmen devre arkadaşları tarafından anıldı
YEREL

ŞEHİT ÜSTEĞMEN DEVRE ARKADAŞLARI TARAFINDAN ANILDI
Turizm Haftası Delikli Taşa ziyaret ile başladı
YEREL

TURİZM HAFTASI DELİKLİ TAŞA ZİYARET İLE BAŞLADI
Başkan Ersoy sonuçları değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN ERSOY SONUÇLARI DEĞERLENDİRDİ
Cunda MTAL'de TUBİTAK Bilim Fuarı açılışına ilgi yoğun oldu
YEREL

CUNDA MTAL'DE TUBİTAK BİLİM FUARI AÇILIŞINA İLGİ YOĞUN OLDU
Hanay Cami eski güzelliğine kavuşuyor
YEREL

HANAY CAMİ ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞUYOR
Metin Örkçü'den teşekkür
YEREL

METİN ÖRKÇÜ'DEN TEŞEKKÜR
Vali Yazıcı Burhaniye'de öğrenciler ile buluştu
YEREL

VALİ YAZICI BURHANİYE'DE ÖĞRENCİLER İLE BULUŞTU
Burhaniye'de, tarım çalışanlarının yeşillendirme imecesi
YEREL

BURHANİYE'DE, TARIM ÇALIŞANLARININ YEŞİLLENDİRME İMECESİ
alk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Refik Budak:
YEREL

ALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ UZM. DR. REFİK BUDAK:
EN ÇOK OKUNANLAR
Mısır'da 3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu
DÜNYA

MISIR'DA ÖYLE BİR ŞEY BULUNDU Kİ!

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Bir muz ve yumurtayı toprağa gömdü, bakın ne oldu?
  • 4 Ünlü oyuncu 4. kez boşandı! Evliliğini annesi de kurtaramadı