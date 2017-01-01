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Vali Gül ve Belediye Başkanı Aydın sanayi esnafını ziyaret etti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:21
Vali Gül ve Belediye Başkanı Aydın sanayi esnafını ziyaret etti
Vali Gül ve Belediye Başkanı Aydın sanayi esnafını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın Ata Sanayindeki esnafı ziyaret etti.
Referandum sonrasında Başkan Aydın ve Vali Davut Gül esnaflarla buluştu. Esnaflarla sohbet eden Vali Gül ve Başkan Aydın referandum sonuçlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Sanayi esnafının sıkıntılarını dinleyen yöneticilerin ziyareti esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Yeni sanayideki dükkanları tek tek gezen Vali ve Başkan Sivas'ta hayata geçecek olan projeler hakkında sorulara da cevap verdi.
(UY-Y)

19.04.2017 09:29:55 TSI
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