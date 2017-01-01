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11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum bölge yarışması sergisi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu'nun (TÜBİTAK) organize ettiği ve Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen, 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması Sergisi'nin açılış töreni, Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Açılış törenine Erzurum Vali Yardımcısı Hamza Özer, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Songül Duman, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Aydın, proje sorumlusu öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Aydın, TÜBİTAK'ın özellikle gençleri, birçok etkinlik ve faaliyetlerle etkin bir şekilde desteklediğini belirterek, bu yıl 11.'si düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının, 1968'den bu yana yürütülen önemli organizasyonlardan birisi olduğunu söyledi. Aydın, ayrıca Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya gençlerin eğitimine verdiği desteklerden ve ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti.

Törenin ardından konuklar, proje sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta yer alan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, gençlerin bu tarz yarışma ve projelerle sürekli desteklenmeleri gerektiğini vurgularken, Atatürk Üniversitesi'nin de ev sahibi olarak her türlü yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarında hazırladıkları projeleri sergileyen ortaokul öğrencileri, günlük hayatta birçok alanda kolaylık sağlayacak buluşlarını konuklara anlattılar.

(ERZ-AT-Y)



19.04.2017 09:30:57 TSI

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