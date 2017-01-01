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Kestel Kır Lokantası ve Düğün Salonu hizmete girdi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi tarafından Kestel Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kır Lokantası ve Düğün Salonu hizmete açıldı.

Kestel Mahallesi'nde kafeterya, açık alan bölümleri ve bin kişilik çok amaçlı salonu ile göz dolduran düğün salonu bölge halkının düğün, toplantı ve farklı organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Engelli vatandaşların kullanımına uygun olan kır lokantası ve düğün salonu Kestel Mahallesi ve çevre mahallelerin sosyal alan ihtiyacını karşılayan çok amaçlı kompleks olarak projelendirildi. Modern mimarisi ve iç dekorasyonu ile vatandaşların büyük beğenisini kazanan düğün salonunda 2017 ilk aylarında 67 organizasyon gerçekleştirildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Çok yönlü olarak kullanılması yönünde inşa ettiğimiz düğün salonuna halkımızın ilgisi gerçekten çok yoğun. Sadece Kestel Mahallesi değil çevre mahallelerin de sosyal alan ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. Sadece Nisan ayı içinde 23 düğün yapılacak. Halkımıza bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



19.04.2017 09:36:00 TSI

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