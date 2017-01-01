19 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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8. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf sergisi açıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:36
8. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf sergisi açıldı
8. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - 8. Tarım ve İnsan konulu Ulusal Fotoğraf Sergisi, Trakya'nın en büyük alışveriş merkezi olan Tekira'da vatandaşların beğenesine sunuldu.
Tekira AVM'de açılan 8. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisine, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Sağlık Müdürü Mustafa Dönmez, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü İbrahim Halil Bakır'ın yanı sıra Tekira Alışveriş Merkezi Müdürü Serkan Subay ve çok sayıda vatandaş katıldı.
8. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi, yetkililer tarafından kesilen kurdelenin ardından, vatandaşların beğenisine sunuldu. Daha sonra yetkililer sergiyi gezerek fotoğrafları tek tek inceledi.

"Amaç tarımın sevilmesi, tarımın ön plana çıkarılması"
Bu programın 2009 yılından beridir uygulanmakta olduğunu ifade eden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, "8. Tarım ve İnsan konulu ulusal fotoğraf sergisi, tarımın sevilmesi, tarımın ön plana çıkarılması ve insanın tarımla kaynaşması gibi amaçlarla yapılmış bir sergidir. Ülkemizde her yıl bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmada 2 bin 300 eser ve 527 kişinin katılımlıyla yapıldı. Yarışmada dereceye giren 57 eser, il il geziyor. Bizden sonra Kırklareli'ne gidecek. Orada da 4-5 gün sergilenecek. Biz de bu sergiyi ilimizin en güzel alışveriş merkezi olan Tekira AVM'de yapalım dedik. İnsanlar çok ilgi gösteriyor. Şimdi bizde gezip göreceğiz" dedi.
(HLD-MEF-Y)

19.04.2017 09:44:49 TSI
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