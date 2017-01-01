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Öğrenciler sordu, Başkan Kale cevapladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, minik öğrencileri kıramayarak onlarla birlikte ödev hazırladı.

Başkan Kale, İncirliova İzzet Ayayadın Ali Sırıyörük İlkokulu 4/F Öğrencilerinden Ceylin Nur Sürücü, Bengisu Yakın, Aslı Elgün ve Rüzgar Değer, Başkan Kale'yi makamında ziyaret ederek Sosyal Bilgiler Dersi'nde kendilerine verilen Yerel Yönetimlerde Belediye Başkanı Görev ve Sorumlulukları konulu ödevlerini birlikte hazırladı.

Minik öğrencileri makamında ağırlayan ve sorularını yanıtlayarak kendilerine verilen ödevi birlikte yapan Başkan Kale, daha sonra öğrencilere belediye hizmet binasını gezdirdi. Bir öğrencinin "Başkanım çocuklar için neler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine Başkan Kale; "Göreve geldiğimiz günden itibaren önceliğimiz siz çocuklar oldunuz. Sizlerin eğitim gördüğü okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, bahçe düzenlenmelerinin yapılması için çeşitli hizmetleri gerçekleştirdik. Ayrıca, hemen her mahallemize birer adet çocuk oyun parkı inşa ederek sizlerin gönüllerinizce eğlenmenize katkı sağladık. Çeşitli eğitimsel ve sportif etkinlikler düzenleyerek sizlerin sosyal faaliyetlere katılımını sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde sizler için mahalle kütüphaneleri kuracağız. Bu hafta sonu 2. Geleneksel satranç turnuvamızı da düzenleyeceğiz. Ayrıca, Mayıs Ayı içerisinde uçurma şenliğimiz olacaktır. İncirliova Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan sizler için çalışıyoruz" dedi.

(MB-Y)



19.04.2017 09:47:48 TSI

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