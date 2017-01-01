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Liselilerin "Kırmızı Günlük" sergisine Piazza ziyaretçilerinden yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, grafik ve fotoğrafçılık eğitimi alan meslek lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Kırmızı Günlük" isimli sergiyi ziyaretçileriyle buluşturdu.

Açıldığı günden bu yana alışverişin yanı sıra sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle de Şanlıurfalıların buluşma noktası olan Piazza, sosyal hayata zenginlik katmaya devam ediyor. Sosyal projelere verdiği destekle kentin bu alandaki ihtiyaçlarına önemli katkılar sağlayan Piazza'da bu kez Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Kırmızı Günlük" isimli sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Duygu ve düşüncelerini renkler ve çizgilerle anlatan öğrencilerin hem özgüvenlerini kazanmasına hem de yeterliliklerinin farkına varmasına katkı sağlayan sergi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

(Şİ-OE-Y)



19.04.2017 09:55:23 TSI

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