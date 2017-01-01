YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Demirkol Spor Lisesinde gençlerle buluştu

Başkan Demirkol Spor Lisesinde gençlerle buluştu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kariyer Günleri programı kapsamında Şanlıurfa Spor Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın öncülüğünde düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında Başkan Fevzi Demirkol, Şanlıurfaspor Lisesinde 10'uncu sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Okul Müdürü Tarık Güneş'in de bulunduğu programda Başkan Demirkol, öğrencilere tecrübelerinden ve okul yıllarındaki hayatından bahsetti. Öğrencilere okumanın ve anlayarak çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ifade eden Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak gençlere yaptıkları çalışmalara da konuşmasında yer verdi. Gençliğin şanlı tarihini bilmesinin ne kadar önemli olduğunun da altını çizen Başkan Demirkol, öğrencilere Çanakkale destanının anlatıldığı 1915 Çanakkale kitabını dağıttı.

Gençler bizim için hazine değerindedir

Kariyer Günleriyle kapsamında bir araya geldiği gençlerin hazine değerinde olduğunu belirten Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada," Şanlıurfa Spor Lisesindeki öğrencilerimizi ziyaret ettik. 10'uncu sınıf öğrencilerinin derslerine girdik. Okul Müdürümüz Tarık Güneş ile birlikte gençlerimizle sohbet etme imkanı bulduk. Bu gençlerimizin spor lisesi olmasından dolayı spora ilgisinin ve spora olan kabiliyetlerinin geliştirilmesi noktasında çalışmalar yapacağımızı ifade ettik. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Gençlerimiz devletimizin, milletimizin geleceği. O bakımdan bu gençlerimiz bizim için hazine değerindedir, kıymetlidir. Bu gençlerimizin her zaman hizmetinde olacağımızı ifade ettik" dedi.

Okul Müdürü Güneş de, "Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol okulumuza teşrif ederek bizi çok mutlu ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Başkan Demirkol, öğrencilerden gelen spor malzemesi talebini de yanıtsız bırakmayarak, ihtiyaç duydukları malzemenin teminini sağlayacaklarını söyledi.

(Şİ-OE-Y)



19.04.2017 09:55:52 TSI

NNNN

