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Aydın'da yangın koordinasyon toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde 2017 yılı Aydın İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon toplantısı yapıldı.



Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan Aydın'da 2017 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı. Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan toplantıda alınan kararlar ve son hazırlıklar gözden geçirildi. Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay Başkanlığında yapılan toplantıda Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Aydın Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı. Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay Başkanlığında 18 Nisan Salı günü yapılan toplantıda Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ile Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nda bulunan kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınları açısından birinci derece hassas alanlara sahip olduğunu belirtti. Bölge Müdürü Çelik, kurum olarak yangın sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını kaydederek olası yangın durumlarında ilgili kurumlarla eş güdümlü çalışılması açısından her yıl yaz ayları öncesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısı için bir araya geldiklerini kaydetti.

(MB-Y)



19.04.2017 09:58:18 TSI

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