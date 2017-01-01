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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kadın üreticilere yönelik eğitim çalışması

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:51
Kadın üreticilere yönelik eğitim çalışması
Kadın üreticilere yönelik eğitim çalışması

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul Köyünde kadın çiftçilere, kooperatifleşmenin önemi ve faydaları konulu eğitim toplantısı yapıldı.
Toplantıya İl Müdür V. Funda Eylem Özel, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür V. Evren Gülpınar, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür V. Kemal Sulanç, Mühendis Ferhat Cüne, Tekniker Rahmi Ocak 57 kadın üretici, köy muhtarı ve kooperatif yönetimi katıldı.
Toplantı İl Müdür V. Funda Eylem Özel'in açılış konuşmasından sonra Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi personeli Tekniker Rahmi Ocak tarafından Kooperatifçilik konusunda bir sunum yapıldı.
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür V. Evren Gülpınar ve Mühendis Ferhat Cüne tarafından Genç Çiftçi Projesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Özellikle Kadın Üreticilerin ürettiği ürünleri kooperatife ortak olarak kooperatif üzerinden pazarlayabileceği ve kooperatif yönetiminin de bu konuda kadın üreticilere gerekli desteği vermesi gerektiği anlatıldı.
Sunumun devamında kadın üreticilerin soru ve sorunları ile ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
(KA-MEF-Y)

19.04.2017 09:59:13 TSI
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