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Silifke'de Turizm Haftası kutlandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:54
Silifke'de Turizm Haftası kutlandı
Silifke'de Turizm Haftası kutlandı
- Kaymakam Cinbir:
- "Birbirimizi daha yakından tanımamız için de turizm hareketleri en önemli araçlardan biridir"

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Silifke Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turizm Derneği tarafından organize edilen turizm haftası, Silifke'de kutlandı.
15-22 Nisan Turizm haftası dolayısı ile Taşucu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program kapsamında öğrenciler turizm konulu şiir ve kompozisyon okudular. İmamlı ilkokulu Sınıf Öğretmeni Murat Değirmenci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Murat Aras ve Halk Ozanı Remzi Kır tarafından türkü şöleni, öğrenciler tarafından da folklor ve müzikli gösteriler düzenlendi.
Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, yaptığı konuşmada, "Dünya insanlığının ihtiyaç duyduğu en önemli şey, birbirini tanımak, bir birini anlamaktır. Eğer dünyada yaşayan insanlar birbirlerini tanır ve anlarlarsa o zaman dünya daha yaşanabilir bir hale gelir diye inanıyoruz. Bir birimizi daha yakından tanımamız için de turizm hareketleri en önemli araçlardan biridir. Bir taraftan iç turizmde Anadolu'da yaşayan insanlar, değişik bölgelerden başka bölgelere giderek orada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tanıyor, diğer taraftan da dünyanın başka ülkelerinden Türkiye'ye gelen Türk vatandaşı olmayan insanlarda yine Türkiye'yi tanıma, Türk vatandaşları ile buluşma, Türk Milletinin misafirperverliğini görme fırsatı buluyor. Böylece de insanlar bir birini daha yakından tanıyıp, dostlukların kurulmasına vesile oluyor. Ben bu yılda gerçekleşecek olan turizm hareketlerini dünya insanlığının biraz daha yakından ve iyi tanımasına vesile olmasını diliyorum. Sevmek ve sevilmek için bir araç olmasını diliyorum" dedi.
Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut ise konuşmasında, bölgenin güzelliklerine dikkat çekerek, "Bu tören için seçmiş olduğumuz Taşucu zaten kendisini anlatıyor. Bir taraftan Toroslar'ın yeşili, bir taraftan Akdeniz'in maviliği birleşmiş bu güzel beldeyi oluşturmuş. Boğsak koyu, Akçakıl, İncekum , Liman Kalesi, Tokmar kalesi, Taşucu ve Seka Limanı, Amphora müzesi ile turistik güzelliklerimiz saymakla bitmez. Buranın İlçe olmasını istiyorduk fakat Büyükşehir yasası ile mahalle oldu. Belediye olarak biz de hizmetlerimizi burada yaşayan vatandaşlarımıza da hissettirmeye çalışıyoruz. Silifke yaklaşık 3 bin yıllık tarihiyle açık hava müzesi durumunda. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması bu duru kanıtlar nitelikte. Silifke'mizin merkezindeki Silifke Kalesi, Taş köprü, Tekir ambarı, Olba tarihi kenti gibi saymakla bitmez güzelliklerimiz var. Bunları yeterince tanıtabiliyor muyuz onu düşünmek gerekiyor. Biz yöneticiler, turizm potansiyelini açığa çıkarmak için turizmcilerimizin yanındayız. Festivaller, fuarlar yapılarak daha fazla yerlere ismimizi duyurmalıyız. Bu sene 44.sünü yapacağımız Silifke Müzik ve Folklor Festivalimiz, EİTT fuarına katılışımız ve Çağla Festivali de çok büyük bir tanıtım aracıdır. Hep birlikte el ele vererek Silifke'nin turizm potansiyelini açığa çıkarak için çalışacağız.Tüm turizmcilerin Turizm Haftasını kutlar, saygılar sunuyorum" dedi.
Silifke Turizmi Geliştirme, Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Küçük ise, turizmin 32 sektöre direkt, pek çok sektöre de indirekt girdi sağlayan bacasız bir sanayi olduğuna dikkat çekti. Sektörün çiftçisinden balıkçısına, köylüsünden şehirlisine, emeklisinden çalışanına, her bireyin bilincinde olması gereken insana sadece ekonomik refah değil, sosyal kültürel yanının gelişmesine de katkıda bulunan bir endüstri olduğunu dile getiren Küçük, "Turizm, bir ülkenin Değerleri, Doğası, yerel tatları, kültürü, arkeolojisi ile bir bütündür. Silifke ilçemiz Turizm pastasından hak ettiği payı yeteri kadar alamadığı inancındayız. Silifke Turizm de Sadece Deniz kum güneş şeklinde yaz sezonu ile ön plana çıkıyor, Kısa bir yaz turizm sezonumuz mevcuttur, Sebebi ise iç Anadolu ve Doğu illerine en yakın en temiz deniz olarak ön plana çıkmasıdır. Bu Kısa sezonda yoğunluk yasayan ilçemizde yeteri kadar hizmet verilmektedir. Yaz Sezonunda yetersiz alt yapı, yetersiz ulaşım imkanları, trafik yoğunluğu ve nitelikli konaklama imkanlarının Yetersizliğinden dolayı istenen hizmet talebine cevap verilememektedir. Mevcut Turizm İşletmelerimiz kısa olan sezondan dolayı ayakta kalmakta zorlanmaktadır ve turizm işletmeleri bekledikleri kazancı elde edememektedirler" dedi.
(MŞN-Y)

19.04.2017 10:02:34 TSI
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