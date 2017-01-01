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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Aile içi şiddetti önleyici eğitimler

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:55
Aile içi şiddetti önleyici eğitimler
Aile içi şiddetti önleyici eğitimler

(Fotoğraflı)
Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Halk Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan personellere, kadına yönelik aile içi şiddeti önleme eğitim verildi.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli personele yönelik kadına yönelik aile içi şiddeti engelleyici eğitimi düzenlendi. Söz konusu eğitim, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürü Dr. Hülya Becerir tarafından açılarak. Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli Psikolog Elif Nur Ulusoy ve Sosyal Çalışmacı Aylin Alkan Koç tarafından verildi. Toplum Sağlığı Merkezlerinde ise, eğitimler Psikolog Mihriban Kırcallıoğlu, Psikolog Güneş Çalışkan, Psikolog Tuğba Çelik, Psikolog Neslihan Geçkin, Sosyal Çalışmacı Ali Anıl Yıldırmaz, Psikolog Yusuf Ayar, Sosyal Çalışmacı Ayşe Duran tarafından verildi.
Toplantıda aile kavramının ve aile içi iletişiminin önemi, aile içi şiddet türleri, sağlıklı iletişimin yolları ve aktif dinlemenin ne demek olduğu konuları anlatıldı.
(HLD-MEF-Y)

19.04.2017 10:03:24 TSI
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