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Van'da İran pazarı masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) işbirliğinde "Van-İran Hedef Pazar ve Müşteri İlişkileri Yönetim Stratejileri" konulu bir panel gerçekleştirildi.

Van TSO Tuşba Toplantı Salonu'ndaki panele Van Valisi İbrahim Taşyapan, Vali Yardımcısı Önder Can, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri katıldı. YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suvat Parin'in, Van'a gelen İranlı turistler üzerinde uyguladığı anketin sonuçlarının aktarmasıyla başlayan panelde konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, YYÜ'nün yaptığı anketin sonuçlarına göre İranlı turistlerin yüzde 96'sının Van'ı güvenli bir şehir olarak gördüğünü söyledi. Bu olgunun iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Vali Taşyapan, "İnsanların dışarıdan baktıklarında şehrimizle ilgili algıları çok olumlu değil. Ama buraya gelip giden insanların algılarında büyük bir değişme meydana geliyor. Demek ki biz burada algı yönetimini yapamıyoruz. Yapmamız gereken işlerden biri, bu algıyı tersine çevirmektir" dedi.

Turistlerin kente gelmesinin sağlanmaması durumunda ilgili altyapı çalışmalarının bir anlam ifade etmediğini ifade eden Vali Taşyapan, şöyle devam etti:

"2016 yılında yerli ve yabancı turist sayısında bir milyonun üzerine çıktık. Bizim için yeterli bir rakam değil. Ama önemli bir artış var. İranlıların Van'dan memnun ayrıldığını görebiliyoruz. İranlı turistlerin çoğu aynı dönemde kentimize geldiği için sıkışıklık ve sıkıntı yaşanabiliyor. Kimsenin bizim ekonomimize ve turizmimize etki edebilecek şekilde bizim adımıza buralarda ahkâm kesmemesi gerekiyor. Burada bir hadise olduğu zaman hepimizin karşı durması ve hiç kimsenin buranın huzuruna, güvenliğine kast edememesi gerekiyor. Bizim tırnaklarımızla kazıdığımız çalışmayı bir tek hadise kökünden alıp götürebiliyor. Bu yüzden de sessiz kalmamalıyız. Biz sessiz kalırsak gündemi biz belirleyemeyiz, gündemi bu olayları yapanlar belirler. Bu yüzden de bu dengeyi iyi sağlamamız gerekiyor. Van'ımıza dışarıdan ve içeriden gelen her insan değerlidir."

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, 2016 yılının turizm açısından dezavantajlı bir yıl olduğunu, 2017 yılının daha iyi geçeceğine inandığını söyledi. Panelin, kentin turizm ve ticari faaliyetlerine yönelik önemli çıktıları olacağını kaydeden Takva, 2017 Mart ayı sonu itibariyle 102 bin turistin sınır kapısından Van'a giriş yaptığını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Yrd. Doç. Dr. Emine Cihangir moderatörlüğünde başlayan panelde, YYÜ öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından 'Turizmde toplam kalite yönetimi', 'Önyargılar ve Turizm', 'Turizm sektöründe müşteri ilişkileri yönetimi' ve 'Fiyat stratejileri' gibi konu başlıklarında sunumlar yapıldı.

Panel, soru cevap bölümüyle son buldu.

(MD-MSA-Y)



19.04.2017 10:03:39 TSI

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