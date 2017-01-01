19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'da İran pazarı masaya yatırıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:56
Van'da İran pazarı masaya yatırıldı
Van'da İran pazarı masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) işbirliğinde "Van-İran Hedef Pazar ve Müşteri İlişkileri Yönetim Stratejileri" konulu bir panel gerçekleştirildi.
Van TSO Tuşba Toplantı Salonu'ndaki panele Van Valisi İbrahim Taşyapan, Vali Yardımcısı Önder Can, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri katıldı. YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suvat Parin'in, Van'a gelen İranlı turistler üzerinde uyguladığı anketin sonuçlarının aktarmasıyla başlayan panelde konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, YYÜ'nün yaptığı anketin sonuçlarına göre İranlı turistlerin yüzde 96'sının Van'ı güvenli bir şehir olarak gördüğünü söyledi. Bu olgunun iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Vali Taşyapan, "İnsanların dışarıdan baktıklarında şehrimizle ilgili algıları çok olumlu değil. Ama buraya gelip giden insanların algılarında büyük bir değişme meydana geliyor. Demek ki biz burada algı yönetimini yapamıyoruz. Yapmamız gereken işlerden biri, bu algıyı tersine çevirmektir" dedi.
Turistlerin kente gelmesinin sağlanmaması durumunda ilgili altyapı çalışmalarının bir anlam ifade etmediğini ifade eden Vali Taşyapan, şöyle devam etti:
"2016 yılında yerli ve yabancı turist sayısında bir milyonun üzerine çıktık. Bizim için yeterli bir rakam değil. Ama önemli bir artış var. İranlıların Van'dan memnun ayrıldığını görebiliyoruz. İranlı turistlerin çoğu aynı dönemde kentimize geldiği için sıkışıklık ve sıkıntı yaşanabiliyor. Kimsenin bizim ekonomimize ve turizmimize etki edebilecek şekilde bizim adımıza buralarda ahkâm kesmemesi gerekiyor. Burada bir hadise olduğu zaman hepimizin karşı durması ve hiç kimsenin buranın huzuruna, güvenliğine kast edememesi gerekiyor. Bizim tırnaklarımızla kazıdığımız çalışmayı bir tek hadise kökünden alıp götürebiliyor. Bu yüzden de sessiz kalmamalıyız. Biz sessiz kalırsak gündemi biz belirleyemeyiz, gündemi bu olayları yapanlar belirler. Bu yüzden de bu dengeyi iyi sağlamamız gerekiyor. Van'ımıza dışarıdan ve içeriden gelen her insan değerlidir."
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, 2016 yılının turizm açısından dezavantajlı bir yıl olduğunu, 2017 yılının daha iyi geçeceğine inandığını söyledi. Panelin, kentin turizm ve ticari faaliyetlerine yönelik önemli çıktıları olacağını kaydeden Takva, 2017 Mart ayı sonu itibariyle 102 bin turistin sınır kapısından Van'a giriş yaptığını dile getirdi.
Açılış konuşmalarının ardından Yrd. Doç. Dr. Emine Cihangir moderatörlüğünde başlayan panelde, YYÜ öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından 'Turizmde toplam kalite yönetimi', 'Önyargılar ve Turizm', 'Turizm sektöründe müşteri ilişkileri yönetimi' ve 'Fiyat stratejileri' gibi konu başlıklarında sunumlar yapıldı.
Panel, soru cevap bölümüyle son buldu.
(MD-MSA-Y)

19.04.2017 10:03:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkale'deki parklarda düzenleme çalışması
YEREL

BAŞKALE'DEKİ PARKLARDA DÜZENLEME ÇALIŞMASI
VASKİ'den altyapı çalışması
YEREL

VASKİ'DEN ALTYAPI ÇALIŞMASI
Van'da 'online belediyecilik' dönemi
YEREL

VAN'DA 'ONLİNE BELEDİYECİLİK' DÖNEMİ
Van'da trafik kazası; 2 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI; 2 YARALI
Ağrı'daki terör saldırısı
YEREL

AĞRI'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Ağrı'da terör saldırısı
YEREL

AĞRI'DA TERÖR SALDIRISI
Ev yemeklerini çocuklar için mutluluğa dönüştürdüler
YEREL

EV YEMEKLERİNİ ÇOCUKLAR İÇİN MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜRDÜLER
İpekyolu'nda metruk binaları yıkma çalışması
YEREL

İPEKYOLU'NDA METRUK BİNALARI YIKMA ÇALIŞMASI
Van'da rehber öğretmenlere seminer
YEREL

VAN'DA REHBER ÖĞRETMENLERE SEMİNER
Milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ'ın yargılanması
YEREL

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEN YÜKSEKDAĞ'IN YARGILANMASI
Başkale Belediyesine çöp konteyneri desteği
YEREL

BAŞKALE BELEDİYESİNE ÇÖP KONTEYNERİ DESTEĞİ
Fethiye'den Van'a gönül köprüsü
YEREL

FETHİYE'DEN VAN'A GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Teröristlerin üzerinden çıkan silah cinayette kullanılmış
YEREL

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN ÇIKAN SİLAH CİNAYETTE KULLANILMIŞ
Özalp Belediyesinden iş yeri denetimi
YEREL

ÖZALP BELEDİYESİNDEN İŞ YERİ DENETİMİ
Van'da 'İlk Yardım' eğitimi
YEREL

VAN'DA 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ
Muradiye'de trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

MURADİYE'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Van'da Turizm Haftası etkinlikleri
YEREL

VAN'DA TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Başkan Karael'den 'referandum' değerlendirmesi
YEREL

BAŞKAN KARAEL'DEN 'REFERANDUM' DEĞERLENDİRMESİ
Bahçesaray yolunda kar temizleme çalışması
YEREL

BAHÇESARAY YOLUNDA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI
Başkale Belediyesi araç filosunu genişletiyor
YEREL

BAŞKALE BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETİYOR
YYÜ'den semt polikliniği
YEREL

YYÜ'DEN SEMT POLİKLİNİĞİ
Çöp poşetleriyle 23 Nisan'a hazırlanıyorlar
YEREL

ÇÖP POŞETLERİYLE 23 NİSAN'A HAZIRLANIYORLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Mısır'da 3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu
DÜNYA

MISIR'DA ÖYLE BİR ŞEY BULUNDU Kİ!

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Bir muz ve yumurtayı toprağa gömdü, bakın ne oldu?
  • 4 Ünlü oyuncu 4. kez boşandı! Evliliğini annesi de kurtaramadı