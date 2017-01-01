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TANAP projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı





ERZURUM (İHA) - Erzurum Valiliğince TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

TANAP kapsamında yapılan 'Sosyal ve Çevresel Hibe Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı. Toplantıda hibe içeriği, kurallar, başvuruların nasıl yapılacağı, uygun başvuru sahipleri ve uygulama süreçleri gibi bir çok alanda bilgi verildi.

Öte yandan proje güzergahındaki bölgelerde özel danışmanlık firmalarının ücret karşılığı hibe destek projesi hazırladığı ve yerel halk ile irtibata geçtiği tespitine varılırken, konuyla ilgili olarak TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programının hiçbir yerel firma ile bağlantılı olmadığı bildirildi.

(ERZ-AT-Y)



19.04.2017 10:04:12 TSI

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