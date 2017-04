YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tosya Kaymakamı Pişkin, evi yanan aileyi ziyaret etti

(Fotoğraflı-Görüntülü)



Sedat Ağacıkoğlu

Kastamonu (İHA) - Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 16 Nisan Anayasa Halk Oylaması günün evi yanan aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Suluca Köyünde Kılıç ailesine ait ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası Suluca Köyünde yangınzede Kılıç ailesini ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aileden yangının oluşu ve ekonomik durumları hakkında bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin, "Mal her zaman kazanılır, ev her zaman yapılır, ev eşyasının her zaman daha iyisi alınır. Önemli olan cana bir şey gelmemesi. Çok şükür aile fertlerimiz sağ ve sıhhatli. Tosya İlçe kaymakamlığı olarak bizler elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah bu sıkıntınızda bitecektir. Tekrar geçmiş olsun" dedi.

19.04.2017 10:08:52 TSI

