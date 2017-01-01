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VASKİ'den altyapı çalışması



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde yeni su ve kanalizasyon hatları için yoğun çalışma programı yürütüyor.

VASKİ Genel Müdürü A. Vahap Gezgen, beraberindeki daire başkanları ile Muradiye ve Çaldıran'da devam eden çalışmaları yerinde incelediler. İlk olarak Muradiye Kaymakamı Mehmet Fatih Çelik ile bir araya gelen Gezgen, çalışma alanlarında inceleme yaptı. Muradiye'nin yaklaşık 40 yıl önce yapılan içme suyu depoları ile şebekesinin sağlıksız olduğunu belirten Gezgen, depoların tümünü yeniden onararak standartlara uygun hale getireceklerini söyledi. Gezgen, "Bizim için halkın sağlığı önceliklidir. Depolar tam bir mezbelelikti. Sular çamur olarak akıyor. Bu ihmalleri gidermek adına gereken tüm tedbirleri alarak, sağlıklı içme suyu vermenin gayreti içinde olacağız. Ekiplerimize yeni çalışmalarda gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Ardından Çaldıran ilçesine geçerek, kanalizasyon çalışmasının başlatılacağı güzergah üzerinde inceleme yapan Gezgen, yapımı devam eden Kaz Gölü İçme Suyu Projesi çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.

(MSA-Y)



19.04.2017 10:13:23 TSI

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