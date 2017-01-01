YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Güner, referandum sonuçlarını değerlendirdi

Başkan Güner, referandum sonuçlarını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Simav İlçe Başkanı Hüseyin Güner, Simav'daki referandum sonuçlarını değerlendirdi. Başkan Güner, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini kabul etmenin, demokrasi tarihimizin en önemli kararı olduğunu vurguladı.

Güner, "Simav, yüzde 70 evet dedi. Öncelikle bütün sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 16 Nisan'da yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi halk oylaması sonuçları, ilçemiz genelinde yüzde 70'lik bir sonuç aldık. Ak Parti ekibi olarak referandum süresi boyunca, Simav'ın merkez mahallelerini ve tüm köylerini tek tek ziyaret ederek 18 madde hakkında halkımızı bilgilendirdik, bu süreç içinde hiçbir yanlış bilgi vermedik. Tartışma, gerilim ve huzursuzluk yaşanmadan referandum sürecini tamamladık. Vatanımıza Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapılan değerlendirme toplantısına, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Partili belde belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri katıldı. (MEİ-EFE)



19.04.2017 10:16:08 TSI

NNNN

