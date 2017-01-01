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ADÜ'nün çehresi değişiyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tralleis Meydanı'nda yapılan çevre düzenlemeleriyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin çehresi değişiyor.

Park ve bahçe işleri ekibinin ADÜ Rektörlük binası karşısındaki yeşillik alanda yer minesi çiçeklerini kullanarak yaptığı Adnan Menderes Üniversitesi logosu büyük beğeni topladı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, bayrak direkleri ve aydınlatma lambalarının boyandığı sırada yapılan çalışmalara katılarak boya yaptı.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, çevre düzenlemeleri kapsamında emeği geçen herkese teşekkür etti.

(OD-MB-Y)



19.04.2017 10:15:55 TSI

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