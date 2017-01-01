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AOSB Halı Saha Turnuvası sona erdi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:15
AOSB Halı Saha Turnuvası sona erdi
AOSB Halı Saha Turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Firmalar Arası Halı Saha Turnuvası sona erdi.
Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Firmalar Arası Halı Saha Turnuvası, AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş. ile PSL Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firmaları arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi. Büyük bir heyecana sahne olan müsabakayı PSL Elektronik kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Takıma kupa ve madalyalarını Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar verdi. 36 takımın katılımıyla gerçekleşen ve yaklaşık 2 ay süren turnuvanın final maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Maçın normal süresinde golsüz eşitlik bozulmayınca şampiyonu penaltı atışları belirledi. Aynı gün oynanan üçüncülük maçında ise Ekiciler Süt Gıda Tar. Hay. San. ve Tic. A.Ş, Art-Mim İç Mimari Tas. Mob. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti'yi 4-1 yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu.

Dostluk bağlarını güçlendirdi
Turnuvanın Bölge çalışanları arasında güçlü bağlar oluşturduğunu belirten Başkan Bahar, "Şampiyon olan takımımızı ve turnuvaya katılan tüm takımları sergiledikleri centilmenlikten ve gayretten ötürü kutluyorum. Sporun doğası gereği kazanmak elbette önemli. Ancak bizim önceliğimiz turnuvaya katılan takımların birbirlerinin gönüllerini kazanması, Bölgemiz sınırları içerisinde yeni ve ebedi dostluk bağlarının kurulması idi. İki yıldır çalışanlarımızın müsabakalarda tam bir centilmenlik örneği sergileyerek arzuladığımız tablonun oluşmasını sağladı. Bu açıdan baktığımızda turnuvanın Bölgemize sağladığı fayda azımsanmayacak boyuttadır. Bu gün buraya bakınca Antalya OSB olarak ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görüyorum. Bu büyük ailenin birlikte çok daha büyük ve güzel işler başaracağına inancım tamdır" dedi.

Turnuva her yıl düzenlenecek
Turnuvanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyleyen Bahar, "Her yıl daha da büyüyerek devam edecek turnuvamıza, gerektiğinde üretimini göz ardı edip çalışanlarını bu turnuva için yüreklendiren değerli sanayicilerimize, takımlarda yer alan, kazanmak ve firmasını en iyi şekilde temsil etmek için mücadele eden çalışanlarımıza ve organizasyonun sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayan Bölge Müdürlüğü personellerimize teşekkür ederim. Önümüzdeki yılki turnuvada yeniden bir arada olmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
(SÇ-SÇ-Y)

19.04.2017 10:22:32 TSI
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