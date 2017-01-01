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Yakutiye'de referandum değerlendirmesi yapıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:16
Yakutiye'de referandum değerlendirmesi yapıldı
Yakutiye'de referandum değerlendirmesi yapıldı
- Korkut ve Aydın değerlendirdi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut ile Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, referandum sonuçlarını değerlendirdiler. Ak Parti İlçe toplantı salonunda İlçe Yönetimi, Kadın kolları ve Gençlik Kolları ile bir araya gelen Ali Korkut ile Recep Aydın, yüzde 78'i bulan sonuçlar ile başarı elde edildiğini belirttiler. Seçimlerin analizinin yapıldığı toplantıda, yakalanan başarı baklava ikramıyla tatlandırıldı.
Erzurum Merkez Yakutiye İlçesinde referandum sonuçları Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanlığı toplantı salonunda değerlendirildi. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Yakutiye İlçe Bakanı Recep Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Mergan, Ak Parti Yakutiye İlçe yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticilerinin de katıldığı toplantıda yakalanan sonuçlar baklava ile tatlandırıldı. Toplantıda ayrıca mahalle mahalle sonuçlar ele alınarak düşük sonuçlar alınan alanlar için öneriler sıralandı. Erzurum'un en büyük ilçesi olan Yakutiye'nin seçmen çeşitliliği, eğitim düzeyi ile zor bir alan olduğu üzerinde hem fikir olunurken, alınan yüzde 78'e yaklaşan sonucun başarı hikayesi olduğuna kanaat getirildi.
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, teşkilatların belediyelerin mahalle, sokak ve her alanda gözü kulağı, hatta yardımcısı olduğunu hatırlatarak "Recep Tayyip Erdogan gibi halkın büyük çoğunluğunun saygısını, önemli bir çoğunluğun da seçmen olarak desteğini alabilen büyük bir liderin gölgesi altında siyaset yapıyoruz. Bize düşen Cumhurbaşkanımızın ve liderimizin temposuna uyabilmek, halkımıza hizmette kusur etmemektir. Biliyoruz ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'ın yüksek oranda bir oyu var. Biz teşkilat olarak, belediye olarak yaptığımız doğru işlerle üzerine birkaç puan koyabiliyorsak doğru yoldayız demektir. Teşkilat mensuplarımızdan isteğimiz, nerede ne eksik varsa bize bildirmeleridir. Yine medeni ölçülerde varsa kusurumuz, yanlışımız, eksiğimiz bizi eleştirmeleridir. Biz medeni eleştiriler ile yanlışlarımızı görebiliriz, hatalarımızı düzeltebiliriz. El birliği içerisinde başarımızı yükseltebilmenin yollarını arayacağız" dedi.
Aydın, "MHP'ye teşekkür borcumuzdur"
Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, seçim sonuçlarının Erzurum için bir başarı hikayesi olduğunun altını çizerek "Genel sonuçlar itibariyle beklentimiz yüksekti, ancak milletimizin her iki tercihine de saygımız vardır. Seçim sonuçlarında 'Evet'in galip gelmesi noktasında başta MHP olmak üzere destek veren parti ve sivil kuruluşların katkısı vardır. Ben önce MHP camiası olmak üzere destek veren çevrelere teşekkür ediyorum. Parti çevremizden de MHP'nin katkısına yönelik asla incitici bir tavır olmamalıdır. Mecliste başlayan destek, referandumda sürmüştür. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Sonuçları iyi değerlendirip, bir sonraki seçimler için yarından itibaren çalışma başlatmalıyız. Değerlendirmelerimizi yaparak, alınan sonuçları bir adım öteye götürmenin çalışmasını yapacağız. Milletimize, Erzurum halkına ve özellikle ilçemiz sakinlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(ERZ-AT-Y)

19.04.2017 10:23:28 TSI
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