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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce Belediyesi Uzunmustafa Mahallesinde asfalt çalışmasına başladı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:24
Düzce Belediyesi Uzunmustafa Mahallesinde asfalt çalışmasına başladı
Düzce Belediyesi Uzunmustafa Mahallesinde asfalt çalışmasına başladı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Rahat bir ulaşım için çalışmalarını aralıksız sürdüren Düzce Belediyesi alt yapısı tamamlanan Uzunmustafa mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaz dönemi asfaltlama programını sürdürüyor. Uzunmustafa mahallesinde alt yapının tamamlanması ile birlikte asfaltlama çalışmalarına başlandı.
Çalışmaların kısa sürede içinde tamamlanacağı belirtildi.
(TT-AY)

19.04.2017 10:32:36 TSI
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