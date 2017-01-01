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İl koordinasyon kurulu 2'nci dönem toplantısı yapıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:31
İl koordinasyon kurulu 2'nci dönem toplantısı yapıldı
İl koordinasyon kurulu 2'nci dönem toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt İl Koordinasyon Kurulu'nun 2017 yılının ikinci toplantısı Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri katıldı. Toplantının açılışında Siirt ili genelindeki yatırımların son durumları hakkında bilgiler veren Vali Mustafa Tutulmaz, il genelinde takibi yapılan projelerden 16'sının tamamlandığını, 87 projenin devam ettiğini, 30 projenin ihale aşamasında bulunduğunu, 70 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamadığını söyledi.
2017 yılında yatırımlara ayrılan ödenek miktarının 302 milyon 708 bin TL olduğunu kaydeden Vali Tutulmaz, ilk dört aylık dilimde 31 milyon 684 bin TL harcama yapıldığını, projelerin nakdi gerçekleşmenin yüzde 10, fiziki gerçekleşmeleri ise yüzde 26 olduğunu kaydetti. Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun sağlanmasının önemine vurgu yapan Vali Tutulmaz, Siirt'in önemli yatırımları bulunan başta karayolları bölge müdürlüğü olmak üzere diğer tüm yatırımcı kurumlar tarafından yürütülen projelerde yaşanan aksaklıklara değinerek, sorunların hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesini istedi.
Toplantı, yatırımcı kuruluş temsilcilerinin kendi alanlarında yapılan çalışmaları anlatmasıyla sona erdi.
(MND-AKK-Y)

19.04.2017 10:39:36 TSI
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