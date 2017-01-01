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Eğitimde mekan kalitesi yükseliyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:39
Eğitimde mekan kalitesi yükseliyor
Eğitimde mekan kalitesi yükseliyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Kent merkezinde depremsellik açısından risk oluşturan, yıpranmış, ihtiyacı karşılamayan eski okulların yenilenmesi noktasında önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde sil baştan yenilenen Merkez İmam Hatip Lisesi'nde inşaatlar hızla yükseliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, her alanda olduğu gibi eğitim kurumlarında da büyük bir dönüşüm yaşandığı belirterek, Bursa İmam Hatip Lisesi'nin de eğitim binalarından konferans ve spor salonlarına kadar tam donanımlı bir eğitim kompleksi haline geleceğini söyledi.
Kent merkezindeki eski okulların yenilenmesi görevini üstlenen Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Zafer Okulları'nın modern bir eğitim kompleksi olarak eğitime açılmasının ardından Erkek Lisesi, Kız Lisesi, Elmasbahçeler, Demirtaş, Yıldırım, Şerif Artış, Osmangazi ve İbni Sina ilkokullarını da kapsayan çalışmalarda Merkez İmam Hatip Lisesi'nde de inşaatlar yükseldi. Eski okul ve yurt binalarını yıkan Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında eğitim binaları, yurt, spor salonu, konferans salonu, açık ve kapalı otoparklar, sosyal donatı alanlarıyla Merkez İmam Hatip Lisesi modern bir eğitim kompleksine dönüşüyor.

Bölgeye değer katacak
Bursa'nın öncü ve her alanda lider kent olması yolunda önem verdikleri alanların başında eğitimin geldiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kent merkezindeki depremsellik açısından risk taşıyan, eskimiş, yıpranmış ve ihtiyacı karşılamayan okulların yenilenmesi çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi. Merkez İmam Hatip Lisesi'nin de Bursa'da yarım asrı aşkın süre hizmet veren köklü bir eğitim kurumu olduğunu dile getiren Başkan Altepe, "Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yenilediğimiz okullardan biri de Merkez İmam Hatip Lisesi. Yıldırım Belediyesi ve Kaymakamlığın önündeki okul binalarını sil baştan yeniliyoruz. Yeni projede okul bahçesi ve Bayram Meydanı arasında bütünlük sağlanacak. Cephe kaplama çalışmalarının başladığı ilk binayı yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi, kalan binaları da yarı dönemde eğitime açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
(MA)

19.04.2017 10:46:55 TSI
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