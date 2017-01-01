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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Yeni Çarşı Polis Merkezi Amirliği inşaatı tüm hızıyla sürüyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:39
Yeni Çarşı Polis Merkezi Amirliği inşaatı tüm hızıyla sürüyor
Yeni Çarşı Polis Merkezi Amirliği inşaatı tüm hızıyla sürüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Yaşar Beyazıt
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te kısa bir süre sonra hizmete girecek olan yeni Çarşı Polis Merkezi Amirliği binasının inşaat yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yanında yıllardır vatandaşların huzur ve güvenliği için hizmet veren Çarşı Polis Merkezi Amirliği yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor. Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde yapımı halen devam eden yeni binasında ince işçilik çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediliyor. Çatısı yapılıp dış kısmının sıvasının ardından montolama ve boyama işlemleri başlanan inşaatın 2017 yılı içersin de tamamlanacağı kaydedildi. Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğü 3 milyon 42 bin TL sözleşme bedelli ile ihale edilen Bilecik Çarşı Polis Merkezi Amirliği binasının modern yeni polis karakol binası olarak hizmete girdiğinde, engelli vatandaşların ulaşımına da uygun olacağı öğrenildi.
(MYB-MET-Y)

19.04.2017 10:47:11 TSI
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