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ESOB'un Çay'da açtığı girişimcilik kursu sona erdi



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ESOB) bağlı Çay Esnaf Odası tarafından açılan ve 25 kişinin katıldığı "girişimcilik kursu" sona erdi.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiğinin gözlendiği kurs 4 gün sürerken, kursu ESOB Proje Müdürü İsmail Armağan verdi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile KOSGEB tarafından verilen kursa çoğunluğu bayan olmak üzere toplamda 25 kişi katıldı. Girişimcilik kursunu başarıyla bitiren kursiyerlerin, önümüzdeki günlerde törenle sertifikalarını alacakları öğrenildi.

(GC-



19.04.2017 10:49:30 TSI

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