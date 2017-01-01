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Tokat Belediyesi'nden üst geçit önlemi



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat Belediyesi tarafından öğrenci evlerinin yoğunlukta olduğu ve geçmişte ölümlü trafik kazalarının yaşandığı noktada üst geçit yapımına başlandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yakın bir zaman önce öğrenci evleri ve yurtlarına yaptıkları ziyaret esnasında kendilerine gelen talep üzerine, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne 2 kilometre uzaklıkta olan Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarının bitimindeki alana durak ve üst geçit yapılması için talimat vermişti. Bu talimat sonrasında inşaatına başlanan alana giderek inceleme yapan Başkan Eroğlu, geçmişte yaşanan üzücü can kayıplarının önüne geçebilmek ve tekrarlanmamasını sağlamak için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Başkan Eroğlu, "Üniversitemizi ve yurtlarımızı ziyaret ettiğimizde gençlerimizin durak talebi olmuştu. Tokat-Turhal arasında, üniversitemize 2-3 kilometre uzaklıktaki arayollarına ait bu alanda, üniversite hattındaki otobüsler durak olmadığı için yol kenarında duruyor ve bu da can güvenliğini tehlikeye atıyordu. Bizlerde yaklaşık 50 metre uzunluğunda 10-12 metre genişliğinde bir durak alanı oluşturduk. Güvenli ve emniyetli bir şekilde otobüslere biniş ve inişleri sağlamış olacağız. Ayrıca bu alana yapacağımız üst geçitle karşıya güvenli bir şekilde öğrenci ve vatandaşların geçişini sağlayarak tehlikeyi sıfıra indirmiş olacağız. Genç kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

(DEE -UY-Y-)



19.04.2017 10:50:54 TSI

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