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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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En yüksek gelir vergisi beyanlarına teşekkür belgesi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:44
En yüksek gelir vergisi beyanlarına teşekkür belgesi
En yüksek gelir vergisi beyanlarına teşekkür belgesi

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğü, gelir vergisi ve kurumlar vergisinde ilk 5 arasında giren mükelleflere Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından gönderilen teşekkür belgesini verdi.
Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette gelir vergisinde en yüksek beyanda bulunan ilk 5 mükellef arasında giren Cavit Arda ve kurumlar vergisinde ilk 5 mükellef arasına giren Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'ye Vergi Dairesi Müdürü Remzi Üver tarafından teşekkür belgesi verildi.
Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Remzi Üver mükelleflere teşekkür ederek, "Her Vergi Dairesi kendi yetki alanına giren mükelleflere sayın bakanımızın göndermiş olduğu teşekkür belgelerini dağıtıyor. Umuyoruz ki ilimizdeki mükelleflerimizin yatırım ve istihdama katkıları artar ve ülkemizi daha ileriye götürecek adımlar atılır. Biz de üzerimize düşen yardımı yapacağız. Mevzuat çerçevesinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Takdiri vatandaş ve mükelleflere aittir" ifadelerini kullandı.
(KA-KU-MK-Y)

19.04.2017 10:52:25 TSI
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