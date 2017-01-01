YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. En yüksek gelir vergisi beyanlarına teşekkür belgesi

En yüksek gelir vergisi beyanlarına teşekkür belgesi



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğü, gelir vergisi ve kurumlar vergisinde ilk 5 arasında giren mükelleflere Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından gönderilen teşekkür belgesini verdi.

Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette gelir vergisinde en yüksek beyanda bulunan ilk 5 mükellef arasında giren Cavit Arda ve kurumlar vergisinde ilk 5 mükellef arasına giren Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'ye Vergi Dairesi Müdürü Remzi Üver tarafından teşekkür belgesi verildi.

Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Remzi Üver mükelleflere teşekkür ederek, "Her Vergi Dairesi kendi yetki alanına giren mükelleflere sayın bakanımızın göndermiş olduğu teşekkür belgelerini dağıtıyor. Umuyoruz ki ilimizdeki mükelleflerimizin yatırım ve istihdama katkıları artar ve ülkemizi daha ileriye götürecek adımlar atılır. Biz de üzerimize düşen yardımı yapacağız. Mevzuat çerçevesinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Takdiri vatandaş ve mükelleflere aittir" ifadelerini kullandı.

(KA-KU-MK-Y)



19.04.2017 10:52:25 TSI

NNNN

