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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Yat turizmine göre yeni ithal gurme ürünlerinin tek adresi: Doğa gıda

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:45
Yat turizmine göre yeni ithal gurme ürünlerinin tek adresi: Doğa gıda
Yat turizmine göre yeni ithal gurme ürünlerinin tek adresi: Doğa gıda

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ki ithal gurme ürünleri satan İmport Shop Doğa Gıda mağazası yat turizmine yönelik yurt dışından ithal olarak getirilen ürünlerini lanse etmeye başladı.
Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Marmaris yat turizminde de bölgeye liderlik etmeye devam ediyor.Turizm sezonu ile birlikte ilçeye gelen lüks yatlar zengin mutfaklarını işadamı Bahri Erdemir'in bölgede açtığı ilk ithal gurme mağazası Doğa Gıda firmasının kaliteli gurme ürünleri ile süslüyor. Kaliteli ithal ürünlerinin yanında zengin çeşitleri ile yerli ve yabancı turist ve yat firmalarının uğrak mekanı haline geldi.
İşletme sahibi Bahri Erdemir, açıklamasında; "Yurt dışında ki birçok tanınmış gıda ürünlerini, markaların Türkiye distribütörlükleri üzerinden sağlayıp özellikle yat turizminde faaliyet gösteren yatlara, guletlere sunduklarını belirtti. Marmaris'te belki de ilk defa bu kadar yüksek ürün çeşitliliğini ile sunarken ayrıca www.ithalgurme.com adlı sitemizden de sanal pos ile online ödemeli alışveriş yapma imkanı var" diye belirtti.
(VE-MB-Y)

19.04.2017 10:53:29 TSI
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