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Başkan Konak'dan başsağlığı mesajı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:45
Başkan Konak'dan başsağlığı mesajı

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, Tunceli'de yaşanan ve 12 kişinin şehit olduğu helikopter faciası ile ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Başkan Konak, yayınladığı mesajında acının tarifinin imkansız olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:
"Helikopterde bulunan 12 kamu görevlisinin şehit olduğunu öğrendikten sonra büyük bir acıya büründük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum."
(GC-

19.04.2017 10:53:42 TSI
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