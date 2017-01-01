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Huzurevi sakinlerinden 'umre' teşekkürü

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:45
Huzurevi sakinlerinden 'umre' teşekkürü
Huzurevi sakinlerinden 'umre' teşekkürü

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve belediyenin desteğiyle kutsal topraklara giden yaşlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi ziyaret ederek teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, huzurevi sakinlerini, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Bölge Sorumlusu Monika Kosinska ve Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ferruh Sevimgil ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Huzurevinde kalan yaşlıların sosyal ve kültürel her türlü etkinlikte yer alması için farklı projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, erkek ve kadın yaşlıları gruplar halinde umreye göndermeye devam ediyor. Uygulama kapsamında kutsal topraklara yollanan ve Bursa'ya dönen 4. grup, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek kendilerine sağlanan imkanlar sebebiyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti. Ankara Yolu'ndaki belediye binasında gerçekleşen ziyarete, Huzurevi Şube Müdürü Hüseyin Toprak ile 11 yaşlı katıldı.
Umre ziyaretinden dönen erkekleri ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, huzurevi sakinlerini umreye göndermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Hedeflerinin huzurevinde gerçek anlamda huzuru sağlamak, sakinlerin ömürlerinin kalan kısımlarını en güzel şekilde geçirmeleri için tüm tedbirleri almak olduğunu söyleyen Başkan Altepe, "Bu sebeple her zaman için değişik organizasyonlar düzenliyoruz. Onların sosyal ve toplumsal hayatın bir parçası olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda her yıl belli oranda huzurevi sakinimizi umreye gönderiyoruz. Geçen yıl kadın adaylarımızı, bu yıl da erkek adaylarımızı bu haktan yararlandırmış olduk. Kutsal topraklara gidip, hem yakınlarına hem de ülkelerine dua ettiler. Bundan büyük mutluluk yok" dedi.
Başkan Altepe, umre uygulamasının bundan sonra da periyodik olarak devam edeceğini ifade etti.
İlk olarak 2015 tarihinde gerçekleştirilen umre ziyaretleri, bu yıl 4. grupla tekrarlanıyor. Sağlık durumu uygun olan ve kurum içerisinde uyumlu davranan sakinlerden seçilen 11 kişilik kafile ve huzurevi personelinden oluşan 16 kişilik ekip, geçen mart ayının sonunda yola çıkmıştı. 10 gün boyunca kutsal topraklarda kalan ekip, ardından yurda dönmüştü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin huzurevi sakinlerinin ardından diğer konukları da DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Bölge Sorumlusu Monika Kosinska ile Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ferruh Sevimgil ve yönetim kurulu üyeleri oldu. İlk olarak DSÖ Temsilcisi Kosinska'yı ağırlayan ve kurumun Bursa'da gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan Başkan Altepe, Bursa ile Marmara bölgesinde çevre kirliliğine yönelik faaliyetler konusunda misafirini bilgilendirdi. Daha sonra Marmara Muhtarlar Federasyonu üyeleriyle görüşen Başkan Altepe, muhtarların sıkıntılarını dinledi.
(MA)

19.04.2017 10:53:53 TSI
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