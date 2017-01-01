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Beykent kavşağına ilk kazma vuruldu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yapımını üstlendiği 'Beykent Köprülü Kavşağının yapımına başlandı.



Beykent bölgesindeki 3 mahalle ile organize sanayi bölgesi, Araban, Yavuzeli, Adıyaman istikametini kullanan vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağlayacak olan köprülü kavşak için ilk kazma vuruldu. Köprülü kavşağın hizmete girmesiyle birlikte ortalama 60 bin dolayında sürücüye hizmet vermesi bekleniyor.



Beykent Köprülü Kavşağı projesinin Ankara ayağının hızlanması için girişimlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in gayretleri sonucunda yapımına başlanan köprülü kavşağın bu bölgenin trafik yükünü hafifletmesi bekleniyor. Şahin'in bizzat girişimleri ile aşılan bürokratik engellerden sonra köprülü kavşağın yapımına önceki gün başlandı.



Trafik alternatif yollardan sağlanacak

Bu nedenle, 22 Nisan 2017 Cumartesi tarihi itibari ile Tugay-Basra yolu ile Adıyaman (Araban Yavuzeli) yolu kesişiminden itibaren Beykent Mahallesi 10 Nolu Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılacağından trafik akışı servis yollarından sağlanacak.



Ayrıca, Araban-Yavuzeli yolu üzerinde yapılacak olan çalışmadan dolayı trafik akışı kontrollü olarak sağlanacağından dolayı vatandaşların mağdur olmamaları için yol güzergahı üzerinde bulunan trafik bilgi, işaretlemeler ile yönlendirmelere uymaları gerekiyor.

(KU-OE-Y)



19.04.2017 10:55:54 TSI

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