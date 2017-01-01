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Bilgi yarışmasının birincisi GAÜN öğrencileri

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:49
Bilgi yarışmasının birincisi GAÜN öğrencileri
Bilgi yarışmasının birincisi GAÜN öğrencileri

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gençlik Komisyonu tarafından Genç KADEM Kulüplerarası Bilgi Yarışması düzenlendi.

Gençlik Kulüplerinin yarıştığı bilgi yarışmasında, Gaziantep Üniversitesi birinci olurken, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ikinci Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi de üçüncü oldu.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen yarışmanın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, bilgi transferinin çok yönlü değişkenleri olduğunu bunların okuyarak, anlatarak, dinleyerek veya adrenalini yüksek heyecan dozu aşmış, benlik ve aynı zamanda da özverinin ortaya konulduğu bilgi yarışmalarının en önemlilerinden birisi olduğunu belirtti. Üniversitelerin sadece öğreten yerler değil aynı zamanda eğiten yerler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gür, "Üniversiteler toplumdan kopuk, surlarla kapalı ideolojik anlamda tek düze bir yapı da değildir. Farklı fikirleri çatıştırmadan, kavga ettirmeden konuşturabilen ve konuşabilen yerlerdir. Üniversiteler sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla ve global dünyayla köprü görevi görür. Bugün KADEM başta olmak üzere farklı sivil toplum kuruluşlarının programlarını burada yapıyoruz ve ev sahipliği yapmaktan da onur duyuyoruz" dedi.

KADEM Gaziantep Temsilcisi Esra Ercan, çalışmalarında kadın-erkek eşitliği kadar kadın-erkek adaleti üzerinde durulduğunu ifade etti.

Esra Ercan, derneğin çalışmalarının kadınların siyasal, kültürel, ekonomik hayatta aktif katılımlarını sağlayarak kadınların demokratik hakların bilincinde olmalarını destekleyici projeler, aktiviteler gerçekleştirmek, araştırma ve incelemeler yapmak, teşvik etmek, yürütmek ve yaymayı amaçladığını, bunun için de çeşitli çalışmalar, konferanslar, araştırmalar, yayınlar ve kampanyalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep Üniversitesinde yarışmanın beşincisinin düzenlendiğini söyleyen KADEM Gençlik Komisyonu Başkanı Safa Koçoğlu, ilkinin İstanbul'da sonra sırasıyla Bursa, Antalya, Trabzon ve Gaziantep'te gerçekleştirildiğini aktardı. Koçoğlu, "Gaziantep medeniyetlere yuva olmuş bir şehrimiz. Bize de bugün yuva oldu, evini açtı. O yüzden kıymetli Rektörümüze ve üniversitemize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(KU-OE-Y)

19.04.2017 10:57:13 TSI
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