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Referandumda rekor kıran Harran'a tebrik yağıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Anayasa değişikliğinin oylandığı tarihi referandumda yüzde 97.27'yi bulan evet oyu ile Türkiye rekoru kıran Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'a tebrik yağıyor.

Referandum sonuçlarının netleşmeye başladığı andan itibaren elde ettiği başarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Harran, rekor sonucu kutlamaya devam ediyor. Sandıktan yüzde 97.27'lik evet çıkmasında büyük pay sahibi olan Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve belediyenin telefonları susmuyor. Türkiye'nin dört bir yanından tebrik telefonları alan Özyavuz, bir yandan medyaya ilçenin referandumda elde ettiği başarının hikayesini anlatırken, diğer yandan tebrik için gelen konuklarını ağırlıyor.

Başkanlardan tebrik ziyareti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ile Hilvan ve Siverek belediye encümenleri de, Başkan Özyavuz'u ziyaret ederek, evet oylarındaki Türkiye rekoru nedeniyle tebrik etti. Başkan Özyavuz, ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek, "Referandum öncesi de her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, evet oylarında Türkiye birinciliği bizim için önemli hedefti. Bunu başarabileceğimizi de biliyorduk. Sandıktan çıkan sonuç bizleri haklı çıkardı. Harran halkı vatanından, bayrağından, devletinden, milletinden yana olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Halkımıza sandıkta verdikleri destekten dolayı tekrar şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(Şİ-OE-Y)



19.04.2017 10:57:33 TSI

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