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Başkale Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine 400 adet taziye paketi, 10 ton nohut ile bin torba un dağıtıldı.

Başkale Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan yardım paketlerinin dağıtımına başlandı. İlçe merkezi ve kırsal mahallerden gelen vatandaşlara belediye yetkililerince hazırlanan paketler ile un torbaları imza karşılığında teslim ediliyor.

Belediye Başkan Vekili Öztürk, ilçede maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara belediye olarak yardım ettiklerini söyledi.

(EE-MSA-Y)



19.04.2017 10:58:16 TSI

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