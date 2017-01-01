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Osmaneli Belediyesi İçmeler tesislerine bin adet Toros sediri dikildi



(Fotoğraflı)



Zeki Ceyhan

BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediyesine ait İçmeler tesisleri ağaçlandırma sahasına bin fidan dikildi.

Programa Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Çevkor Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, Bilecik Çevre İl Müdür Yardımcısı Seda Bayrakçı, sponsor firmalar, Belediye Meclis üyeleri katıldı. Törende konuşan Tokuştepe, daha önceleri de Osmaneli Belediyesine ağaç fidanı gönderdiklerini hatırlatarak, "Şimdi de İçmeler bin adet Toros sedir çamı da buraya dikiyoruz. Sedir çamı üç yaşında olup bir metre boyunda çok özel bir çamdır. Osmaneli Belediye çalışanlarına ve Belediye Meclis üyelerine sıcak karşılamaları ve çevreye verdikleri önem için minnettar kaldık, çok teşekkür ederiz" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, ağaçlandırma çalışmalarına destek sağlayanlara teşekkür ederek, "Ağaç dikmek isteyen bütün doğaseverleri buraya davet ediyoruz. Bizde çok boş arazi var. İnşallah burayı mesire alanına çevirip halkımızı buraya çekeceğiz, misafirlerimizi burada ağırlayacağız" dedi.

Tören, fidan dikimi ve teşekkür plaketlerinin takdimi ile sona erdi.

(ZC-MET-Y)



19.04.2017 10:59:58 TSI

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