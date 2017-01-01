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Başhekim Toydemir onuruna veda yemeği



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  İzmir'in Bergama Devlet Hastanesine tayini çıkan Muş'un Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekim Mesut Toydemir ve eşi dâhiliye uzmanı Şermin Toydemir onuruna veda yemeği verildi.

Malazgirt Öğretmenevinde Toydemir çifti onuruna verilen yemeğe Malazgirt Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Haydaroğulları ve hastane çalışanları katıldı. Yemekte kısa bir konuşma yapan Hastane Müdürü Hüseyin Haydaroğulları, Dr. Mesut Toydemir'in ilçede kaldığı süre içinde hastaneye ve vatandaşlara yönelik önemli hizmetleri olduğunu belirtti. Müdür Haydaroğulları, "Yaklaşık 3,5 yıldır ilçemizde bulunan Dr. Mesut Toydemir, görevini başarılı bir şekilde yaptığına olan inancımız tamdır. Bergama Devlet Hastanesindeki yeni görevinde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyoruz. Dr. Mesut Toydemir'e yeni görevinde başarılar diler, ilçemizdeki hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Dr. Mesut Toydemir'e, Hastane Müdürü Hüseyin Haydaroğulları tarafından başarı plaketi verildi.

(VE-MSA-Y)



19.04.2017 11:01:07 TSI

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