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Miniklerden 23 Nisan'a özel piyano konseri



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Salihli Belediyesi Piyano Kursu kursiyerleri mini bir konser verdi. Eğitmenleri Gülmira Ustalar nezaretinde piyano eğitimi alan minik öğrenciler, hazırladıkları piyano dinletisi ile izleyenlerden tam not aldı.

Salihli Belediyesi Kültür Sanat Evi'nde (Himaye-i Etfal) gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel piyano dinletisine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, daire müdürleri ile öğrenci velileri katıldı. 23 Nisan özel programında, öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri, şarkı ve piyano dinletisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Program sonunda piyano dinletisini hazırlayan minik yeteneklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Kayda, eğitmenleri Gülmira Ustalar ve öğrenciler ile velilere çiçek takdim etti.

Salihli Belediyesi olarak kültüre ve sanata her zaman önem verdiklerini ifade eden Başkan Kayda, "Böyle yetenekli çocuklarımız olduğu sürece bizim gelecekle ilgili endişemiz olmayacaktır. Çağdaş ve yüzünü batıya çevirmiş tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Sizin çocuklarınızı yetiştirmekle gurur duyuyoruz. Salihli Belediyesi olarak bu tür etkinliklere imza atmak, burada bulunmak çok anlamlı. Tüm çocuklarımızı bu güzel konser için kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun çocuklar." dedi.

(BA-SC)



19.04.2017 11:07:57 TSI

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