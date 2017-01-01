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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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ASKİ'den D-400 Karayolu'na 15 kilometrelik yeni içme suyu hattı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:01
ASKİ'den D-400 Karayolu'na 15 kilometrelik yeni içme suyu hattı
ASKİ'den D-400 Karayolu'na 15 kilometrelik yeni içme suyu hattı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, D-400 Karayolu'na 15 kilometrelik yeni içme suyu hattı için çalışmalara başladı.
ASKİ İçme Suyu ekipleri D-400 karayolu üzerinde karşılıklı olarak İncirlik mevkiinden Organize Sanayi Bölgesine kadar hat döşeme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 15 kilometre mesafede hat döşeme çalışmaları yapan ekip, 225 mm çapında içme suyu boruları döşeyerek bölgede bulunan vatandaşların ve esnafların sağlıklı, temiz ve ucuz içme suyuna kavuşmalarını sağlayacak.
Yaklaşık olarak iki ayda tamamlanacak olan proje tüm hızıyla devam ederken, ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Oprukçu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün talimatlarıyla Adanalılara en iyi hizmeti vermek için gece gündüz demeden çalışırken, ekip arkadaşlarımızla da adeta bir aile sıcaklığında emek harcıyoruz. Amacımız bugünü değil gelecekteki Adana'yı inşa etmek" dedi.
(ELF-Y)

19.04.2017 11:08:55 TSI
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