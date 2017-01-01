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Bacasız sanayi turizm

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:03
Bacasız sanayi turizm
Bacasız sanayi turizm

(Fotoğraflı)

Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Turizm Haftası kutlandı.
Saime Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda, öğrenciler çeşitli gösterilerle turizmin önemine dikkat çekti. Programa Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdür Vekili İlhami Araali, siyasi parti temsilcileri, bazı okul müdürleri, oda ve dernek başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri, eğitimciler ve çok sayıda öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Bayram Maksut Hepgüven, "Turizm Haftası, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine iştirakini sağlamak maksadıyla kutlanıyor. Önceleri turizm sezonunun açılışı olarak kutlanılan hafta, günümüzde anlamını da değiştirmiştir. Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması, alternatif turizm türleri ve bu konuda bakanlıkça yapılan çalışmalar, projeler hafta boyunca çeşitli faaliyetlerle gençlere ve halka anlatılmakta, turizmden en yüksek geliri sağlamada yapılması gerekenler ve elimizdeki değerlere sahip çıkma konusunda halkımız bilgilendirilmektedir. Dolayısıyla, hafta içerisinde turizmin sürekli gündemde kalması sağlanmaktadır. Türkiye'mizin tarihi ve kültürel birikimi, dört mevsimin yaşandığı coğrafi yapısı, farklı doğal güzellikleri, ülkemizin her yöresinden birlikte kardeşçe yaşadığı, sıcak, misafirperver insanlarıyla büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğu da bir gerçektir. İnegöl'ümüz, Bursa'nın en büyük ilçesi, Türkiye'nin 40. büyük şehri, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarındaki Söğüt, Bilecik, İznik ve Bursa'nın merkezinde yer almakta, Anadolu'nun önemli ulaşım yolları üzerinde bulunmaktadır. İnegöl; İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinin üçgeninin tam ortasında, kara, hava, deniz ve yakında kavuşacağımız demiryolu ile ulaşımı kolay olan merkezi bir yerdir" dedi.
Konuşmanın ardından öğrencilerden Bahar Kıratlı "Türkiye'me sesleniş" şiirini okudu. Öğrencilerin rol aldığı "Türk misafirperverliği" adlı tiyatro oyunu izleyicilerin takdirini kazandı. Folklor gösterilerinin sergilendiği program, öğrencilerden oluşan müzik grubunun seslendirdiği türkülerle son buldu. Program sonunda öğrencilerin yaptıkları mahallî tatlar ikram edildi.
(SB-MŞ)

19.04.2017 11:11:46 TSI
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