YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kartepe planları askıya çıkacak

Kartepe planları askıya çıkacak



KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen Kartepe Genel Plan Revizyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi.

Kartepe ilçesinin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Komisyonunda onaylanması ardından askıya çıkartılacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ilçede plansız alan kalmayacak. Kartepe Belediyesi tarafından yapılmakta olan Kartepe Genel Plan Revizyonu kapsamında 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Kartepe Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında onaylanmıştı. Onaylanan uygulama imar planları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı meclis kararı ile 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Kartepe Belediyesi yetkilileri, çalışmalar tamamlandıktan sonra Kartepe ilçesinde plansız alan kalmayacağını, Kartepe'de sistemli ve planlı kentleşmenin önünün açılacağını kaydettiler.

(GY-Y)



19.04.2017 11:16:19 TSI

NNNN

