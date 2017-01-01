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Çocuklar sordu Başkan Uysal yanıtladı



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba gerçekleştirdiği 'randevusuz görüşme' saatlerinde Faruk Tugayoğlu İlköğretim Okulu'ndan çocukları ağırladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba düzenlendiği 'randevusuz görüşme' saatlerini bu hafta başkanlık makamına taşıdı. Belediye fuayesinde yer alan Turunç Masa'da komşularıyla buluşmasına alışılan Başkan Uysal, bu hafta makam odasını vatandaşlara açtı. Başkan Uysal'ın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle belediye projelerini, devam eden çalışmaları değerlendirdiği masada bu hafta Muratpaşa sakinleri vardı.

Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyen, karşılaşılan sorunlar karşısında birlikte çözüm yollarını konuşan Başkan Uysal'ın bu Çarşamba konukları arasında Faruk Tugayoğlu İlköğretim Okulu'nun 4/B sınıfı öğrencileri vardı.

Öğrenciler, hazırladıkları bir ödev için Başkan Uysal'a Muratpaşa Belediyesi hakkında sorular sordu. Başkan Uysal soruları tüm içtenliğiyle cevaplarken Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda çocuklara yönelik ücretsiz yüzme kursu gibi çalışmalar çocukların ilgisini çekti.

Başkan Uysal'ın çocuklarla buluşmasında son soru ise Ümit Uysal'dan geldi. Başkan Uysal, çocuklara Muratpaşa Belediyesi'nin şirketi Falez AŞ ile hayata geçirdiği Antalya'nın yeni çocuk dünyası Teneffüs Parkı ziyaret edip etmediklerini sordu. Çocuklar hep bir ağızdan "Evet" diye cevap verdi.

(SÇ-SÇ-Y)



19.04.2017 11:18:55 TSI

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